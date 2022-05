Slåskampe, specialstyrke i aktion og en ligkiste, der næsten bliver tabt på jorden.

Begravelsen af den dræbte tv-stjerne Shireen Abu Akleh fra den arabiske tv-kanal Al Jazeera endte meget dramatisk.

Hun blev natten til onsdag skudt og i kritisk tilstand ført til et hospital på Vestbredden, hvor hun efter kort tid døde.

To spørgsmål mangler svar efter hendes død:

Her ses tv-stjernen Shireen Abu Akleh det store arabiske medie Al Jazeera, der onsdag blev dræbt.

Var det israelere eller palæstinensere, der skød hende?

Og var det et regulært mord eller et uheld, at hun blev ramt af et skud?

Faktum er i hvert fald, at hun blev skudt, da der var opstået en ildkamp mellem israelsk militær og nogen andre i den nordlige del af Vestbredden.

Israelsk militær har i en udtalelse sagt, at israelske soldater skulle have skudt tilbage efter, at de var kommet under »massiv beskydning«.

Rigtig mange med palæstinensiske flag deltog, da tv-stjernen fredag skulle begraves.

»Det er sandsynligt, og det undersøges, om journalisten muligvis kan være blevet ramt af bevæbnede palæstinensere,« lyder det fra det israelske militær.

Det arabiske medie Al Jazeera mener dog, at det er et overlagt mord, de israelske soldater har begået.

»I et åbenlyst mord, der krænker internationale love og normer, har de israelske besættelsesstyrker med koldt blod dræbt Shireen Abu Akleh,« lyder det fra mediet.

Da tv-stjernen fredag skulle begraves eskalerede det hele.

Så dramatisk så det ud, da israelsk specialstyrke fredag stoppede begravelsesoptoget.

En masse mennesker med palæstinensiske flag var mødt til begravelsen i det østlige Jerusalem, der er besat af Israel.

Da kisten med Shireen Abu Akleh blev båret hen mod begravelsespladsen, og alle blafrede med flagene, stormede en specialstyrke fra det israelske politi pludselig ind i folkemængden.

En video viser, at der blev slået på flere af folkene i begravelsesoptoget, og det var så dramatisk, at kisten med liget var lige ved at blive tabt på jorden.

Mindst én person blev transporteret væk på en båre efter kampe mellem specialstyrkerne og folkene i begravelsesoptoget.

Ifølge Al Jazeeras reporter på stedet, Linah Alsaafin, var årsagen til kampene, at israelerne havde bedt om, at ligkisten med tv-stjernen blev kørt i en bil, og der måtte ikke vises palæstinensiske flag, da det er israelsk territorium.

Men det modsatte skete altså, og så gik kampene i gang.

»Selv en begravelse i vores land i Palæstina kan ikke gå stille og roligt,« siger den dræbte tv-stjernes kusine Lina Abu Akleh til Al Jazeera.

Og hvem, der siger sandheden om hendes død, er stadig et ubesvaret spørgsmål.