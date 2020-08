Lørdag udspillede der sig et bizart scenarie på en motorvej i Florida, der til forveksling kunne ligne optagelserne til den næste 'Fast & Furious'-film.

Der var dog ikke tale om fiktion, men vanvittig virkelighed, da en mand pludselig blev spottet på køleren af en lastbil i gang med at smadre forruden.

Ifølge den lokale tv-station WPTV skete det omkring 13-tiden, da en mand i en Toyota SUV besluttede sig for at springe ud af sin bil for at gå ud på motorvejen.

Han hoppede op på midterrabatten og fik trafikken til at gå i stå.

Herefter hoppede han op på køleren af en lastbil og begyndte at banke på forruden med sine bare næver.

Lastbilchaufføren fortæller til TMZ.com, at manden - som endnu er uidentificeret - var blodig og så helt vild ud i ansigtet.

Chaufføren gik i panik og trådte på speederen i et forsøg på at ryste manden af lastbilen.

De nåede at køre et lille stykke, da politiet endelig kom til undsætning, fik anholdt manden og sendt ham på et nærliggende hospital for at blive undersøgt nærmere.

Optrinnet blev, som man kan se herunder, fanget af en amerikansk dokumentarfilmsinstruktør.

Man ved endnu ikke, hvad der var galt med lastbil-hopperen.