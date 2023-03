Lyt til artiklen

En meteorolog blev lørdag indlagt på hospitalet og behandlet for hovedskader, efter at hun kollapsede på live-tv.

Lige efter at værten på nyhedsudsendelsen lægger over til Alissa Carlson Schwartz, vender hun det hvide ud af øjnene.

Og selvom Alissa Carlson Schwartz griber ud efter bordet, forhindrer det hende ikke i at lande med hovedet ned i bordet.

Disse dramatiske scener udspillede sig klokken 7 lørdag morgen amerikansk tid, da CBS sendte morgennyheder fra Californien.

Det fortæller Sky News.

#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air



#LosAngeles | #California



Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023

Søndag skriver Alissa Carlson Schwartz på Facebook, at hun er ude af hospitalet, og har det okay, efter »en masse søvn, og endda noget pizza.«

Det er ikke Schwartz' første sygdomsepisode på live-tv.

I 2014 kastede Schwartz op under en liverapportering af vejret.

Dengang blev hun diagnosticeret med en hjertefejl.

Ifølge Alissa Carlson Schwartz skyldes uheldet i lørdags 'heldigvis' ikke hendes hjerte.