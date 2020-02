En lille dreng på bare to år fik sit korte livs største forskrækkelse, da han blev kastet ud af en bil og landede på en motorvej i Malaysia.

Han landede faktisk i den hurtigste af tre vejbaner. Ulykken skete efter den bil han var passager i, blev ramt af en anden bil.

Hændelsen fandt sted i går eftermiddags.

Det skete efter et race mellem to biler. En Honda Jazz og en Perodua Myvi. Det skriver New Straits Times.

Politiet siger, at den hvide Myvi, der kørte i venstresporet, var involveret i en farlig konkurrence med Hondaen, der lå i sporet til højre.

Da der er venstrekørsel i Malaysia, ligger Hondaen i det hurtigste spor.

»En af bilerne skiftede pludseligt spor, og den trak over mod en Honda Civic, der befandt sig i midtersporet.

Det fik føreren af Civicen til at miste kontrollen over sin bil og ramme autoværnet, inden den stødte ind i bagenden på en anden bil i midtersporet.

Som et resultat af sammenstødet, så røg en passager fra Civicen - en to årig dreng - ud af bilen og landede i det hurtige spor.

Offeret blev kørt til hospitalet i den nærliggende by Seremban til undersøgelse,« sagde politimanden Ibrahim Abd Kadir.

Det viser sig at drengen sad på sin mors knæ på forsædet, da han blev kastet ud af vinduet som et resultat af sammenstødet.

Politiet siger at undersøgelser har identificeret de to biler, der kørte uforsvarligt. Politiet agter at tage sig af sagen.

Hvis de bliver kendt skyldige, kan chaufførerne ryge i fængsel i op til fem år.

Og bøden bliver på mellem 8.300 til 25.000 danske kroner.