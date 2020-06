I Buffalo i staten New York, USA er to politibetjente blevet suspenderet efter at have skubbet en 75 år gammel mand, der i faldet begyndte at bløde fra baghovedet.

I en erklæring torsdag aften kunne borgmester i Buffalo Byron Brown fortællle, at han var dybt rystet over episoden. Du kan se videoen herunder. Vi skal advare om stærke billeder.

Det skriver CNN.

Politikommissæren er gået ind i sagen med det samme og har ønsket en efterforskning af hændelsen.

»I aftes deltog en 75-årig mand i en ulovlig demonstration, da den foregik efter udgangsforbuddet. To politibetjente skubbede manden, der faldt og blev bevidstløs. Manden er stabil, men i en alvorlig tilstand på det lokale hospital,« sagde borgmester Brown i sin erklæring, inden han fortsatte.

»Efter dage med fredelige protester og flere møder mellem mig selv, ledelsen i politiet og samfundet er aftenens hændelse nedslående. Mine tanker er med offeret i aften.«

Videoen, der florerer på internettet, viser, at manden falder ned på ryggen og slår baghovedet, da han bliver skubbet af betjentene. Han ligger helt stille, mens der ryger blod ud fra baghovedet.

Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, har også kommenteret på hændelsen, og han fortæller, at han har talt med borgmester Brown om det.

Det skriver han på Twitter.

»Denne hændelse er fuldstændig uberettiget og intet mindre end skammelig. Jeg har talt med borgmester Byron Brown, og vi er enige om, at de involverede betjente skal suspenderes med det samme, indtil der er forekommet en formel undersøgelse af hændelsen. Politiet skal håndhæve og ikke misbruge loven,« skriver Andrew Cuomo.

Den 75-årige amerikaner, der blev skubbet, demonstrerede over politivold mod sorte amerikaner.

Demonstrationerne er startet over hele verden i kølvandet på George Floyds død.