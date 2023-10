Under stor fanfare afslørede Taiwans præsident torsdag landets første hjemmeproducerede ubåd.

Den skal være med til at styrke ørigets forsvar og afskrækkelse over for den kinesiske flåde, rapporterer Reuters.

Den nye ubådstype, som Taiwan vil producere i alt otte af, vil imidlertid ikke blive sat i aktiv tjeneste før i 2025.

»Tidligere blev en hjemligt udviklet ubåd set som en umulig opgave. Men i dag står en ubåd, som er designet og produceret af vores eget folk, for øjnene af os,« siger Taiwans præsident Tsai Ing-wen.

»Selv om der er risici, og uanset hvor mange udfordringer, der er, så er Taiwan nødt til at tage dette skridt og videreudvikle og vækste vores selvstændige nationale forsvarspolitik i vores land,« siger præsidenten desuden.

Taiwans præsident Tsai Ing-wen (i midten) under torsdagens præsentation. Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Ritzau Scanpix

Taiwan har i stigende grad været genstand for stor international fokus og for en åben konflikt med USA.

Kina ser fortsat øen som værende en del af landet, og den kinesiske flåde har øget sin tilstedeværelse markant i farvandene omkring Taiwan.

Ifølge Reuters afholder man flådeøvelser omkring Taiwan nærmest dagligt.

Og i Kina ser man da heller ikke på udviklingen og præsentationen af den nye ubåd som en positiv nyhed.

På et månedligt pressemøde i det kinesiske forsvarsministerium blev der stillet spørgsmål omkring ubåden og muligheden for, at den kunne forhindre, at Kina omringede Taiwan.

Den første ubåd blev præsenteret torsdag. Foto: Sam Yeh/AFP/Ritzau Scanpix

Her lød svaret fra talsmand Wu Qian, at Taiwan 'overvurderede sig selv og var i gang med at forsøge noget umuligt'.

»Hvad angår snak om at forhindre Folkets Befrielseshær i at komme ind i Stillehavet, så er det noget idiotisk vrøvl,« lød den iskolde kinesiske respons.

Den første model af den nye ubåd har fået navnet Narwhal.