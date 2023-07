Bølgerne er gået højt i Kosovos parlament torsdag.

For pludselig udbrød der et slagsmål i parlamentet, efter oppositionspolitikeren Mergim Lushtaku kastede vand i hovedet på landets premierminister, Albin Kurti.

Det viser en video, som du kan se øverst i artiklen.

Ifølge AP var premierministeren på talerstolen og fortælle om foranstaltninger til at få nedbragt urolighederne i det nordlige Kosovo, da slagsmålet tog til.

På videoen ses det, at tumulten begyndte, efter oppositionens parlamentsmedlemmer placerede et billede, der viser premierministeren med en aflang, Pinocchio-lignende næse foran talerstolen, alt imens Kurtis holdt sin tale.

Kosovos oppositionspartier har længe kritiseret Albin Kurtis politik i nord, som har gjort forholdet anstrengt til de vestlige allierede. Både USA og EU har lagt pres på Kurti for at hjælpe med at berolige situationen.

Årsagen til den seneste tids uenigheder er voldsepisoderne i det nordlige Kosovo, der er opstået efter indsættelsen af etnisk albanske borgmestre i kølvandet på borgmestervalget i april.

Kosovos oppositionspartier har, ifølge AP, kritiseret Kurtis politik for at føre til urolighederne.