På et kontor, i en lufthavn og på gaden.

Lørdagens kraftige jordskælv i Japan er blevet fanget af flere forskellige overvågningskameraer rundt om i landet.

Og med en styrke på 7,0, ifølge det amerikanske jordskælvscenter USGS, er skælvet ej heller gået ubemærket hen.

I videoen øverst kan du se, hvordan et kontorlandskab i al hast skynder sig væk, mens rystelser begynder og i de efterfølgende sekunder står på.

Japanere har forladt deres hjem efter jordskælvet. Foto: Carlos Ramirez

Jordskælvet ramte klokken 10.09 dansk tid nær Miyagi-regionen ved den nordlige japanske kyst. Regionen var blandt de områder, der blev påvirket af et dødbringende jordskælv og efterfølgende tsunami i 2011.

Der er lørdag ikke umiddelbart nogen meldinger om større ødelæggelser. To ældre kvinder meldes tilskadekommet.

Jordskælvet medførte også flere tsunamiadvarsler, og indtil videre er bølger på op til en meter skyllet i land ved kysterne. Som nævnt har det heldigvis ikke medført større ødelæggelser.

Omkring 200 hjem i Miyagi-regionen er dog uden strøm, mens 7.000 borgere er blevet evakueret.

I 2011 blev Japan ramt af et jordskælv med en beregnet styrke på 9,0. Skælvet og den tsunami, som det udløste, skabte enorme ødelæggelser, hvor atomkraftværket Fukushima blev ramt af tsunamien, hvilket medførte den største atomkatastrofe siden Tjernobyl-katastrofen i 1986.

Flere personer fra kystbyer har derfor forladt deres hjem lørdag – for at søge mod mere højt beliggende steder. Det er blandt andet de voldsomme minder fra 2011, der får folk til at tage deres forholdsregler.

»Jeg fik minder fra den dag for ti år siden. På grund af vores oplevelser den dag flyttede jeg hurtigt. Mit hjerte hamrer hårdt,« siger en lokal mand fra byen Ishinomaki i Miyagi-regionen til NHK.