Missilet slog ned meget tæt på. Faktisk kun 300 meter borte.

Som den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, udtrykker det:

»Aggressorerne ville skyde tilbage, men de har glemt, hvad et atomkraftværk er. Rusland bringer hele verden i fare, og vi må stoppe det, inden det er for sent,« har han ifølge nyhedsbureauet Reuters skrevet på beskedtjenesten Telegram.

Reaktionen kommer efter, at et russisk missil tidligt mandag morgen angiveligt var tæt på at ramme atomkraftværket Pivdennoukrainsk i Mykolajiv-regionen.

Ødelagte vinduer i en bygningen ved atomkraftværket. Foto: ENERGOATOM STATE COMPANY Vis mere Ødelagte vinduer i en bygningen ved atomkraftværket. Foto: ENERGOATOM STATE COMPANY

Det har det ukrainske atomkontor, Energoatom, oplyst. Det samme har statslige ukrainske myndigheder, der samtidig har frigivet en video af eksplosion fra et overvågningskamera. Se den øverst i artiklen

»Heldigvis var der ingen tilskadekomne blandt personalet,« lyder det i en udtalelse fra Energoatom.

Til gengæld blev adskillige vinduer i nærliggende produktionsbygninger smadret. Også strømforbindelser blev afbrudt, mens et vandkraftværk blev beskadiget.

Energoatom har også frigivet et billedet af krateret, hvor missilet skulle være landet.

Krateret. Foto: ENERGOATOM STATE COMPANY Vis mere Krateret. Foto: ENERGOATOM STATE COMPANY

De tre reaktorer ved Pivdennoukrainsk-atomkraftværket skulle ikke være blevet beskadiget, og produktionen skulle på samme måde ikke være blevet påvirket.

Det er ikke første gang, at Ukraine beskylder Rusland for at sende missiler mod et atomkraftværk. Det er også sket ved Europas største af slagsen, Zaporizjzja

Rusland har ikke reageret på de seneste ukrainske udmeldinger.