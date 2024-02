Ruslands præsident er i »fantastisk humør« under sin første offentlige optræden siden ærkefjendens død.

Det melder chefen for Financial Times' redaktion i Rusland, Max Seddon, på X, hvor han deler et klip med en smilende Vladimir Putin i færd med at tale til et mindre publikum.

Oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, der offentligt har lagt sig ud med Putin og er havnet i fængsel for det, blev fredag meldt død.

»Putin har ikke sagt noget om Navalnyjs påståede død endnu. Men her, under hans første offentlige optræden siden nyheden kom frem, kan man se, at han er i fantastisk humør,« skriver Seddon.

Den 47-årige russers dødsfald kommer efter årevis i fangenskab – senest i en af Ruslands skrappeste fangelejre – samt et attentatforsøg med gift, som Ruslands regering mistænkes for at stå bag.

Der er en udbredt opfattelse af, at han er blevet slået ihjel af Ruslands regering.

»Mit udgangspunkt er, at de har likvideret ham,« siger seniorforsker Flemming Splidsboel fra DIIS.

Han tror dog ikke, at sandheden nogensinde kommer frem.

»Vi finder ikke ud af det, for vi kan ikke få indblik i det. Russerne vil ikke dele noget. Der vil måske blive foretaget en obduktion, men vi kan ikke stole på noget af det.«

Folk omkring Navalnyj siger også, at han formentlig er blevet slået ihjel, melder Reuters.

En anden teori er, at Putin-kritikeren, som var ved dårligt helbred efter forgiftning og mange års fangenskab, er død som følge af behandlingen i fængslet.

Rusland har bedt USA stoppe med at beskylde dem for at stå bag drabet på ham, indtil retsmedicinske undersøgelser foreligger.

Det statsfinansierede russiske medie RT skriver, at Navalnyj mistede bevidstheden efter at være blevet syg på en gårdtur og døde kort efter.

