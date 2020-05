Professor ved University of Miami, John Peng Zhang, var i gang med en forelæsning for sine elever i forretningsanalyse. En forelæsning der grundet corona foregik over Zoom. Under forelæsningen viste professoren sin skærm frem for sine elever. Det skulle han dog aldrig have gjort.

Det har nemlig haft den betydning, at han har følt sig nødsaget til at sige sit job op.

Det skriver Daily Mail.

Grunden til at professoren nu har sagt sit job op, er at en elev opdagede noget, som der helt sikkert ikke var en del af forelæsningen.

Under professorens bogmærker på computeren opdagede eleven, at der stod 'Busty college girl fu...'.

Eleven var lynhurtig til at filme, hvad han havde set, og pludselig var videoen blevet set mere end 800.000 gange på få timer på de sociale medier TikTok og Youtube. (Se videoen nederst i artiklen)

Professoren selv hævder, at han ikke har den fjerneste idé om, hvordan bogmærket er endt på hans computer. Han har dog beklaget over for eleverne for episoden.

Eleven, der lagde videoen på TikTok, har dog fortrudt, at han lagde den op:

»Jeg har det dårligt over alt den opmærksomhed, som det fik. Jeg ønskede ikke, at han skulle miste sit job. Jeg troede ikke, det var så slemt. Jeg har virkelig ondt af ham,« siger eleven ifølge Daily Mail.

Der er nu blevet startet en underskriftindsamling, der skal få John Peng Xhang ansat igen.

Der er over 1.000, der har skrevet under på indsamlingen.

Professor John Peng Zhang har været på University of Miami siden august.