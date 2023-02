Lyt til artiklen

En metalkugle, der måler halvanden meter i diameter, er nu genstand for noget af et japansk mysterium.

Er det en kinesisk spionballon, en ufo eller en undervandsmine, det er spørgsmål japanerne stiller sig selv og hinanden i disse dage.

Objektet er skyllet op på strandbredden i den japanske by Hamamatsu, og de lokale myndigheder har stadig ikke kunnet greje, hvor den runde metalkugle kommer fra.

Efter at en lokal beboer slog alaram afspærrede man området omkring det mystiske objekt for at foretage flere forskellige undersøgelser. Blandt andet blev bomberydderne tilkaldt.

De kunne fastslå, at metalkuglen ikke indeholdte sprængstoffer, og derfor ikke udgør noget umiddelbar trussel.

Udover at kuglen ikke er eksplosiv, har man kunne fastslå, at den er hul, men ellers er eksperterne ikke kommet kuglens egentlige ophav nærmere.

Den seneste tids snak om kinesiske spionballoner har ellers fået spekulationerne til at pege i den retning. Men myndigheder slår fast, at kuglen altså ikke er spiongrej fra hverken Kina eller Nordkorea.

I den lidt lettere ende af spekulationsspektret peger én japaner på, at der kan være tale om en såkaldt 'Dragon Ball' fra den japanske mangaserie af samme navn.