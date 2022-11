Lyt til artiklen

En gang om året skal der gøres plads til dem.

Og året er nu nået den tid, hvor millioner af røde krabber skal vandre fra skoven og ud i havet.

Det gør krabberne for at yngle i havet.

Det sker på øen Christmas Island, som er australsk territorium, men øen ligger tættest på Malaysia.

Krabbevandringen er Christmas Islands største turistattraktion, der som regel kan ses i oktober og november.

Når vandringen starter, så spærres vejene, så krabberne kan komme helskindet ud i havet.

For at hjælpe krabberne sikkert på vej, så har man blandt andet bygget en bro, som krabberne kan gå over.

