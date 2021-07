Er det ikke …?

Jo, det er efter alt at dømme Hollywood-stjernen Mel Gibson, der trods en tilbagetrukket optræden tiltrækker sig al opmærksomheden.

Det sker på et kort klip fra den røde løber i forbindelse med weekendens MMA-brag mellem Conor McGregor og Dustin Poirier i Las Vegas.

Her kan man se Mel Gibson gøre honnør for den tidligere præsident Donald Trump, der også overværede kampen. Se her:

Yoooooo!!! Is that Mel Gibson saluting President Trump? #UFC264 pic.twitter.com/QEqa0p2cOn — The Columbia Bugle

Det er The Columbia Bugle, der har fanget situationen og videregivet den med bemærkningen: 'Yoooooo!!! Er det Mel Gibson, der gør honnør for præsident Trump?'

Videoen er efterhånden blevet set næsten en million gange.

The Columbia Bugle har selv undersøgt sagen nærmere og kan i tråden under tweetet fremvise et billede af Mel Gibson fra det store stævne i Las Vegas, hvor man kan se den til tider kontroversielle stjerne være iført samme beklædning som manden, der gør honnør.

Den amerikanske skuespiller og instruktør har ifølge Newsweek tidligere sagt om sin politiske overbevisning:

Donald Trump på en af de bedste pladser ved kampen. Foto: Gary A. Vasquez Vis mere Donald Trump på en af de bedste pladser ved kampen. Foto: Gary A. Vasquez

»Jeg er politisk ukorrekt. Det er rigtigt. Politisk korrekthed er for mig intellektuel terrorisme. Jeg synes, at det er skræmmende, og jeg kan ikke skræmmes til at ændre mening. Alle kan ikke elske dig hele tiden,« har Mel Gibson sagt.

Dustin Poirier vandt i øvrigt MMA-braget.