En amerikansk kvinde blev i sidste uge tapet fast til sin stol i et fly.

Grunden var, at kvinden havde forsøgt at åbne døren til flyet og angiveligt angrebet flybesætningen, mens det var i luften.

Det skriver New York Post.

I videoen i toppen af artiklen, som er offentliggjort på sociale medier, ser man en gråhåret kvinde med gaffatape over munden og rundt om hendes krop og stolen.

Den to timers tur fra Dallas-Fort Worth til Charlotte, NC, 6. juli, blev forsinket i mindst tre timer, før flyet endelig afgik omkring midnat, men omkring en time inde i turen brød kaos ud, fortæller TikTok-brugeren 'lol.ariee', der sad i flyet og filmede episoden.

Pludselig begyndte flyets besætning af låse dørene til toiletterne, og de gik og snakkede med hinanden, uden nogen vidste, hvad der foregik, fortæller TikTok-brugeren i en video.

På et tidspunkt begyndte piloten så at tale over samtaleanlægget, og bad folk om at blive på deres pladser og henviste til 'en dårlig situation i flyet lige nu', ifølge passageren.

»Så begynder vi gradvist at høre flere skrig, og vi sidder bare tilbage med tanken, 'hvad sker der'?,« fortsætter passageren.

Lige inden flyet skulle til at lande, forklarede en stewardesse, der sad nær dem, at en kvinde med et tilsyneladende mentalt problem 'havde et udbrud og forsøgte at komme ud af flyet'.

Kvinden skulle angiveligt have sagt, at 'hun var nødt til at komme ud af det her fly', hvorefter hun gik op til udgangene og begyndte at banke på dørene.

American Airlines har bekræftet hændelsen og fortæller til New York Post, at kvinden angreb og bed en fra besætningen, og at hun forsøgte at åbne den forreste ombordstigningsdør. Hun blev derefter tilbageholdt af hensyn til sikkerheden for andre mennesker ombord på flyet.