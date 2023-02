Lyt til artiklen

I en skræmmende overvågningsvideo ser man, hvordan en mand pludselig angriber en kvinde i et træningslokale i Florida, USA.

Du kan øverst i artiklen se videoen, hvor manden jagter 24-årige Nashali Alma rundt i lokalet, mens hun gør modstand og til sidst kæmper sig fra fra ham.

I overvågningsvideoen ser man først, hvordan Nashali Alma går hen til indgangen og åbner døren for en mand, som ringer på for at komme ind i træningsrummet i den bygning, hvor hun bor.

Hun er på det tidspunkt alene i lokalet og tror, at manden bare er en anden beboer, der skal træne.

Manden går i et par minutter rundt i lokalet i ført badesandaler og træningstøj, men ændrer pludselig adfærd.

Han tager fat om livet på Nashali Alma, mens hun træner og fortsætter med at forsøge at holde fast i hende, viser videoen.

»I det øjeblik, jeg forsøgte at ringe 112, tog han fat i mig eller i min arm,« siger hun i et interview om hændelsen.

»Jeg kunne ikke ringe 112, så jeg måtte gøre modstand. Jo mere du slår fra dig, jo trættere bliver de, fordi de kan se, at den her kvinde gør modstand,« forklarer kvinden.

Til sidst opgav angrebsmanden, og Nashali Alma flygtede hen til en nærliggende lejlighed i ejendommen.

Dagen efter overfaldet blev manden anholdt af politiet, skriver CNN og Sky News.

Nashali Alma opfordrer andre kvinder til »aldrig at give op«, ligesom politiet hylder hende for hendes styrke og mod, som kan inspirere andre.