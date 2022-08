Lyt til artiklen

Med en hammer forsøgte en person på knallert at smadre vinduet i en luksusbil.

Bag rattet i bilen, der er af mærket Bugatti, sad Abdulla F. Al Basman.

Han holdt et øjeblik stille i trafikken i London, da en person forsøgte at smadre vinduet til hans bil.

Flere medier skriver om røveriforsøget, heriblandt Mirror.

Bilen koster 3 millioner pund – svarende til godt 26 millioner kroner. Men det var ikke bilen, personen på knallerten var ude efter.

Det var derimod det ur, som sad rundt om håndleddet på Abdulla F. Al Basman.

Hans Rolex-ur har en værdi af 957.742 kroner, og politiet efterforsker hændelsen som et røveriforsøg, da den slags ofte sker i London.

Politiet har udsendt en erklæring, hvor de beder offentligheden om hjælp.

Politiet beretter, at antallet af røverier, hvor ofre er blevet truet til at udlevere deres ure, er steget voldsomt.

»Dette er en topprioritet for os, og vi har allerede foretaget en række anholdelser, men vi har brug for din hjælp,« skriver politiet i erklæringen og beder offentligheden om hjælp til at identificere røverne.

Vinduet til bilen gik aldrig helt itu. Abdulla F. Al Basman nåede at køre væk, inden personen på knallerten fik fingrene ind i bilen.