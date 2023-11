Besøgende på National Gallery på Trafalgar Square i London fik sig mandag noget af et chok, da de gik og så på malerier fra 1600-tallet.

Her valgte to aktivister fra aktivistgruppen Just Stop Oil at smadre beskyttelsesglasset på det kendte maleri 'The Rokeby Venus' af Diego Velazquez.

Det skriver Sky News.

Politiet i London, The Metropolitan Police, oplyser, at aktivisterne er blevet anholdt under mistanke for kriminel skade, skriver mediet.

Det er ikke første gang, at Diego Velazquez' maleri bliver udsat for aktivisme-angreb.

Selvsamme maleri blev tilbage i 1914 angrebet med kødøkse af den britiske suffragette Mary Richardson, som en protest mod anholdelsen af Emmeline Pankhurst.

Dagens angreb på maleriet er blevet delt flittigt af flere brugere på det sociale medier X, hvilket får mange til at ønske fængselsstraf til de to aktivister.

'Lov mig venligst, at de aldrig forlader fængslet. De er terrorister,' skriver en bruger.

'Ynkeligt', lyder det fra en anden, mens en tredje skriver:

'Lås dem inde.'

Just Stop Oil repræsenterer en koalition af grupper, der arbejder sammen for at forhindre den britiske regering i at forpligte sig til nye licenser vedrørende efterforskning, udvikling og produktion af fossile brændstoffer.

For blot en måned siden blev fem aktivister anholdt, efter de stormede en teaterscene i London under forestillingen 'Les Misérables'.

Mandagens anholdelser er blot de seneste i rækken, hvor demonstranter har angrebet kendte malerier.

I oktober sidste år kastede to aktivister tomatsuppe på van Gogh-maleriet 'Solsikker', der også er udstillet på National Gallery.