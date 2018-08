Tirsdag d. 14. august og torsdag d. 16. august var ventetiden endelig ovre for kæmpepandaen Rauhin, som fødte to små pandaunger i den japanske zoo Adventure World.

Den første pandaunge er af hunkøn, og vejede kun 75 gram. Den anden lille unge var desværre dødfødt, skriver Japan Times.

Mor Rauhin er 17 år - hvilket svarer til omkring 51 år i menneskealder, mens faren Eimei er 26 år gammel, og dermed i sine 70’ere i menneskealder.

Den japanske zoo, hvor pandaerne bor, har i alt fem voksne pandaer. Adventure World anses for at være en af de mest succesfulde opdrætscentre for pandaer.

Pandaen Rauhin er selv født i zoo’en og har nu i alt fået 8 pandaunger sammen med Eimei - som er ophavsmand til hele 15 babypandaer.