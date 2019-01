Han må have haft permafrossen, sibirisk is i maven, da han uden videre besluttede sig for at fjerne et milliondyrt maleri fra væggen på Tretyakov Gallery i Moskva.

Sådan ser det i hvert fald ud på de overvågningsbilleder, der dokumenterer, hvordan en 31-årig mand helt uden anstrengelser tog maleriet ‘Ai-Petri. Crimea’ med sig og spankulerede ud af museet.

Optagelserne viser, hvordan museumsbesøgende undrende ser til, da manden først lader til at beskue det eksklusive landsskabsmaleri for dernæst at tage det ned fra sin plads, som om det var det mest naturlige i verden.

Ingen greb ind, ingen alarmer gik af, og derfor så det simpleste tyveri ud til at være det mest gennemtænkte.

'Ai-Petri, Crimea' er malet af den berømte russiske maler Arkhip Kuindzhi.

Det lod i hvert fald til at være tilfældet søndag, da tyveriet fandt sted.

Der skulle dog ikke gå længe, før maleriet kom tilbage til sin ejer, det store og kendte museum i Moskva.

For naturligt nok vakte sagen opsigt.

‘Ai-Petri. Crimea’ er malet af kunstneren Arkhip Kuindzhi i 1908.

'Ai-Petri, Crimea' hang lettilgængeligt på væggen.

Det er forsikret for 185.000 dollars (cirka 1,2 millioner danske kroner) og andre malerier fra kunstnerens hånd er solgt for anseelige summer.

Eksempelvis blev et værk fra 1881 solgt for et beløb svarende til omkring 19 millioner kroner.

Heldigvis blev det stjålne maleri fundet allerede mandag.

Den mistænkte blev ifølge nyhedsbureauet Tass fundet i en forstad til den russiske hovedstad, og han informerede straks myndighederne om, hvor værket var gemt.

Således kunne det værdifulde tyvegods kort efter lokaliseres på en byggeplads, hvor det var gemt af vejen.

Den 31-årige mand er tidligere kendt af politiet for besiddelse af narkotika.

Hvad der har været motivet i denne sag, står ikke klart, men ordensmagten efterforsker, om der kan være tale om et bestillingsarbejde.

Generaldirektøren for museet, Zelfira Tregulova, har erkendt, at sikkerheden om kunstværkerne ikke er i top, men det er et resultat af, at der er så åben adgang til museet, lyder det.