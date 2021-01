Skuddet lyder så højt, at det overdøver råbene og tumulten i gangen.

Herefter falder Ashli Babbit bagover og lander på ryggen.

En video viser nu, hvordan det gik for sig, da den 35-årige kvinde onsdag blev skudt og dræbt under de voldsomme optøjer, der fulgte, da en stor gruppe Trump-tilhængere invaderede USAs lovgivende kongres i Washington.

Politichef Robert Contee har siden ifølge Newsweek bekræftet, at kvinden blev skudt af en betjent fra den såkaldte Capitol Police-enhed, der udelukkende har som opgave af beskytte Kongressen.

Politifolk behandler kvinden, efter at han er blevet skudt. Foto: FREEDOMNEWS.TV

Ashli Babbit blev skudt, da hun var i færd med at kravle ind gennem et knust vindue for at skaffe sig adgang til den såkaldte Speaker’s Lobby. Videoen viser videre, hvordan de mange tilstedeværende betjente øjeblikkeligt forsøgte at hjælpe hende, mens hun ligger på gulvet.

»Hun blev transporteret til en lokalt hospital, hvor hun blev erklæret død, efter at alle genoplivningsforsøg viste sig at være forgæves,« har politichef Politichef Robert Contee siden fortalt på et pressemøde.

En undersøgelse af den tragiske hændelse er allerede igangsat af politiet, som det sker »med alle skudepisoder, hvor en betjent er involveret«.

Ashli Babbit boede i San Diego på den modsatte kyst af USA, men hun var taget til Washington DC for at demonstrere og støtte Donald Trumps 'Save America Rally', hvor præsidenten onsdag igen-igen gav udtryk for, at han ville kæmpe videre for at forblive præsident.

Efterfølgende marcherede tusindvis af Trump-supportere mod Kongressen, hvor alt eskalerede. Også Ashli Babbit gik med, og flere fra hendes familie har efterfølgende bekræftet, at hun er død.

»Jeg ved virkelig ikke, hvorfor hun besluttede sig for at gøre det her,« siger hendes svigermor til Fox 5.

I alt fire personer mistede livet under onsdagens uroligheder i Kongressen. Det er endnu uklart, hvordan de tre øvrige døde, da myndighederne indtil videre har kun har betegnet det »som følge af separate medicinske nødsituationer«.

Der blev desuden arresteret 52 personer, mens mindst 14 politibetjente kom til skade, heraf måtte to indlægges. Her kan du følge B.T.s liveblog fra hændelserne i USA