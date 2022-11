Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han dræbte seks mennesker, da han kørte en SUV ind i en folkemængde under et juleoptog i Waukesha i Wisconsin i november sidste år.

Onsdag blev 40-årige Darrell Brooks så idømt seks livstidsdomme – en for hvert af dødsofrene – og derudover blev han tildelt en yderligere symbolsk straf på 1.067 års fængsel, rapporterer blandt andre Daily Mail.

Og da dommeren skulle læse strafudmålingen op for Darrell Brooks, som allerede var blevet kendt skyldig i en samlet pakke på 76 tiltalepunkter i oktober måned, brød hun sammen i tårer.

»Det er hårdt ikke at tænke på, hvad jeg har set og ikke have denne her reaktion,« sagde dommer Jennifer Dorow fra sin position i retten.

Darrell Brooks overværede strafudmålingen i et tilstødende lokale, fordi han tidligere havde afbrudt dommeren og beskyldt hende for at lyve.

Inden strafudmålingen havde Darrell Brooks blandt andet sagt, at der ikke var tale om et planlagt angreb på folkemængden i Waukesha.

»Dette var ikke en tilsigtet handling. Uanset hvor mange gange du siger det igen og igen, det var det ikke,« sagde Darrell Brooks blandt andet.

Og han havde også givet sin første undskyldning til ofrene og deres familier.

»Jeg vil have, at I skal vide, at ikke bare er jeg ked af, hvad der skete. Jeg er ked af, at I ikke kunne se, hvad der virkelig er i mit hjerte. At I ikke kan se den anger, som jeg har,« sagde Darrell Brooks.

Anklagemyndigheden havde på det tidspunkt klarlagt, hvordan Darrell Brooks kørte sin SUV igennem politiets barrikader og ind i en folkemængde i Waukesha.

På det tidspunkt var han ude på kaution efter en anholdelse for vold. Han blev anholdt i nærheden af gerningsstedet.