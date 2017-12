Ovenfor kan du se det vilde trick, hvor kogende vand fryser til is på splitsekunder.

Selvom solen kigger ned over Danmark i december, er der steder i verden, hvor kulden er så bidende, at kogende vand kan fryse til is på et splitsekund.

For arktisk kulde har ramt både USA og Canada, og nogle steder måler termometeret helt ned til minus 40 grader. Den vilde kulde har lammet flere byer, hvor massive snefald samtidig har gjort det umuligt at bevæge sig rundt.

Den lave temperatur kan få kogende vand til at fryse til is på et splitsekund. I Fort Frances i Ontario i Canada blev der onsdag målt minus 39,2 grader, men endnu vildere var det i Fort Severs i Canada, hvor der blev målt en temperatur på minus 45,3 grader.



Meteorolog Danny Høgsholt skriver på TV 2, at temperaturen skal være under minus 20 grader, før en hel kande med kogende vand kan forvandle sig til is.

Kulden alene er dog ikke den eneste faktor, der skal spille ind, når man skal have kogende vand til at fryse til is på et splitsekund. For når vandet er tæt på kogepunktet, er det tæt på at blive til damp, og derfor er vandmolekylerne tæt på at blive til gasform.

Arealet er heller ikke ligegyldigt. Når vandet er i en kop, vil det ikke fryse, men når det bliver kastet ud i luften, spreder det sig og bliver til is.

Sidst vi i Danmark nåede en temperatur, hvor det ville have været muligt at forvandle kogende vand til is, var i december 2010, hvor temperaturen nåede ned på under 20 grader.

