To børn overlevede tirsdag et fald fra et vindue på tredje sal, som de var nødsaget til at springe ud fra, da deres bygning brændte voldsomt i den franske by Grenoble.

Grunden til, at de to børn på henholdsvis tre og ti år overlevede, var, at forbipasserende fra gaden greb de to børn.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I videoen øverst i artiklen, kan man se de to brødre hoppe ud af vinduet fra lejligheden.

25-årige Athoumani Walid var en af de forbipasserende, der hjalp med at gribe børnene på mirakuløs vis.

Han fortæller, at han så branden fra sin egen lejlighed, og at han derefter gik ned for at undersøge, hvad der skete.

Her forsøgte han og en håndfuld andre først at bryde døren op til lejlighedskomplekset, da de hørte skrig derfra, men uden held.

Herefter råbte de til drengene, at de skulle hoppe ud af vinduet.

Athoumani Walid var først bange og nervøs for, hvad der skulle ske med de to drenge, men da drengene hoppede, forsvandt frygten.

»Det eneste, der betød noget, var at gribe dem,« siger han til AP.

Ingen af drengene fik skader fra faldet, men Athoumani Walid brækkede selv sit håndled, da han greb en af drengene.

Borgmesteren i Grenoble, Eric Piolle, har siden episoden rost de heltemodige borgere for deres indsats.