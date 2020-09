Forestil dig at du ligger i din have og tager en morfar på højlys dag. Du mærker pludseligt en pote på din fod. Du åbner dine øjne. Måske forventer du at se din hund eller kat, men da du åbner dine øjne, ser du en bjørn.

Det lyder måske ret vanvittigt, men det er præcis hvad Matt Bete fra USA oplevede på egen krop lørdag den 12. september.

I en et minut lang Facebook-video som Matts kone, Dawn Bete, har lagt op, ser man hele seancen filmet fra et overvågningskamera i parrets hjem i Greenfield, Massachusetts.

I klippet ser man Matt Bete tag en regulær morfar ved poolen, da en bjørn pludseligt kommer ind i billedet.

Den går først over til poolen, men så opdager den Matt Bete, der ligger og sover på en lænestol, hvorefter den skubber til hans fod.

I opslaget til videoen skriver konen, at 'Matt blev lidt forskrækket i går, da han lå og hvilede sig ved poolen'.

Men da Matt Bete vågner, ligner det sjovt nok, at det er bjørnen, der får det største chok.

Men da det først går op for Matt Bete, hvad der har vækket ham, ser han også mindre chokeret ud. Ja, nærmest handlingslammet.

Du kan selv vurdere det i videoen øverst i artiklen.