Op til, under og efter det amerikanske præsidentvalg i 2016 blev kun Rusland, Nordkorea og Kina nævnt oftere end vores eget lille kongerige, Danmark.

Den demokratiske kandidat Bernie Sanders ønskede således brændende et amerikansk sygesikringssystem inspireret af det danske.

Den ledende republikanske kandidat, Donald Trump, der siden vandt valget, brugte derfor Danmark som et socialistisk skræmmebillede.

Og snakken om Danmark kulminerede, da én af Trumps republikanske modkandidater, Ted Cruz, sagde de berømte ord:

»Hvis vi vælger Donald Trump som vores præsident, så risikerer vi at vågne op en morgen til nyheden om, at Trump har angrebet Danmark med atomvåben.«

I et følgende interview med MSNBC-journalist Chris Matthews nægtede Trump helt at udelukke, at han på et tidspunkt ville bruge atomvåben imod Europa.

»Jeg vil ikke tage nogen muligheder (kort, red.) af bordet,« sagde den kommende præsident Trump.

Om en lille måned, 2. og 3. september, får Danmark som bekendt besøg af selvsamme præsident.

Ingen ved præcis, hvad Trump vil sige under statsbesøget - og til hvem.

USA præsident nummer 45 er kendt for at sige lige præcis, hvad der falder ham ind, også selvom det får de fleste andre til at falde ned ad stolen.

Og mens vi således forbereder os på det mest tossede, kan det måske være en hjælp at se ovenstående video.

Her nævner Donald Trump vores land et utal af gange. Og her kan du også se de andre mindeværdige interview og TV-klip.