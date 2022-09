Lyt til artiklen

Carly Ormerod ville torsdag forkæle sin datter og hendes veninde med en Chicken McNugget-menu.

Men den middag forblev kun ved tanken.

Både mor, datter og veninde flygtede nemlig fra McDonald's-restauranten i Cheltenham, England, hvor hyggen ellers skulle have fundet sted.

Foto: Kennedy News and Media Vis mere Foto: Kennedy News and Media

Det skete, efter Carly Ormerods 11-årig datter og veninde så, at der var noget galt, da de skulle hente BBQ-sauce til deres nuggets.

Dispenseren, hvor der var BBQ-sovs i, var nemlig fyldt med maddiker – små larver, der kommer fra spyfluens æg, og som især udklækkes i kødaffald.

»Det var ret ulækkert. Jeg vil sige, at der var omkring 30 til 40. De må have været deroppe i nogen tid, for at de kunne yngle sådan,« lyder det fra Carly Ormerod, der har optaget videoen øverst på artiklen.

»Jeg spekulerer på, om de nogensinde bliver renset. Meget af saucen derinde var udtørret,« siger hun.

Ifølge Carly Ormerod fik personalet straks besked om larverne i maden.

»De ville ikke have, at nogen skulle se det, og alle var forfærdede.«

Det samme var Carly og forlod derfor straks McDonald-restauranten.

»Jeg følte mig ret syg, da vi gik,« husker hun.

Carly Ormerod har desuden delt videoen på Facebook og klaget til den omtalte McDonald's-restaurant, som nu er i gang med en undersøgelse for at forstå, hvordan hændelsen kunne opstå.

Ifølge en talsmand for McDonald's rengøres deres krydderiområde og dispensere dagligt, og derfor er de »ekstremt skuffede over at se, hvordan de er kommet til kort i denne situation.«