Temperaturen var tæt på frysepunktet, da kvinden uden sko og kun iført shorts og en tynd trøje pludselig kom løbende ind i butikken ved tankstationen.

Hun nåede lige at låse døren for snuden af en mand, der forfulgte hende.

»Hun var rystet, og hun græd. Hun fortalte, at hun havde været kidnappet i et års tid,« siger Bobby Madaan, ejeren af tankstationen i New Jersey til CNN.

Og dermed sluttede et mareridt for kvinden, der altså havde varet i mange måneder.

Statsadvokaten for New Jersey, Matthew J. Platkin, har i en udtalelse kaldt det for »en dybt foruroligende sag«, som myndighederne nu har fremlagt detaljerne omkring.

Det var således i begyndelsen af februar, at kvinden formåede at flygte, lyder det, og kort efter kunne politiet arrestere en 57-årig mand i nærheden.

De to havde mødt hinanden på en anden tankstation i februar sidste år, i staten New Mexico.

Efterfølgende havde kvinden givet manden – som hun kendte som 'Brett Parker', hvilket dog viste sig ikke at være hans rigtige navn – et lift til Arizona, og undervejs havde de indledt et forhold til hinanden. Frivilligt fra kvindens side.

Men efter en måned ændrede alt karakter, fremgår det af statsadvokatens fremstilling af sagen. For her begyndt den 57-årige mand at udsætte kvinden for gentagne voldelige overgreb, der gjorde hende »ude af stand til at forlade forholdet«.

Det gentog sig igen og igen og igen i den følgende tid, hvor de rejste på kryds og tværs af USA. 'Brett Parker' tog også kvindens telefon og kreditkort og afskar kontakten til hendes familie.

Til sidste endte de i New Jersey, hvor kvinden efter at være blevet slået og forsøgt kvalt formåede at flygte til tankstationen 7. februar.

Politiets foreløbige efterforskning har endda vist, at den 57-årige mand kan have »foretaget lignende overgreb på andre personer i andre stater«.

Hvis han bliver dømt for de forseelser, som eksempelvis kidnapning, som indtil videre er linet op af anklagemyndigheden, kan han se frem til flere årtiers fængsel.