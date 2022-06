Lyt til artiklen

Natten til fredag vil formentlig altid stå stærkt i 17 børn og to voksnes erindring.

De sad nemlig fast i en kløft i Utah-staten i USA, og måtte derfor blive der natten over.

Ifølge mediet FOX 13 blev en helikopter fra Utah Department of Public Safety sendt til området, hvor man heldigvis kunne lokalisere gruppen ret præcist og hjælpe dem op af kløften.

Og lige over middag fredag kunne sherif Danny Perkins dele den glædelig nyhed, at redningen, som fandt sted i Sandthrax Canyon øst for Capitol Reef National Park, var lykkedes.

I videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan de 17 børn og to voksne bliver reddet.

'Alle er blevet reddet og bragt i sikkerhed, alle er okay,' skrev Perkins på Twitter efter redningsaktionen, der tog flere timer.

»De var frygtelig trætte, måske lidt dehydrerede, men frygtelig glade for at komme ud,« uddyber han til FOX 13.

Det er ikke første gang, man oplever, at mennesker sidder fast i en af ​​Utahs kløfter. Og flere af statens kløfter har da også ry for at være farlige.

Derfor advares der nu om den fare, der er forbundet med at klatre på kløfterne – eksempelvis ved Canyoneering Sandthrax Canyon i North Wash:

»Der har allerede været adskillige ulykker i kløften, men heldigvis ingen dødelige endnu. Hvis du har tvivl om din evne til at klatre, er du ikke klar til at gøre det,« står der på hjemmesiden Road Trip Ryan, der deler informationer om hiking og klatring på kløfterne i området.