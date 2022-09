Lyt til artiklen

Klokken var 18.32 lokal tid, da alle programmer på BBCs tv-kanaler blev afbrudt for at bringe en »vigtig meddelelse«.

»Dette er BBC London. Buckingham Palace har annonceret hendes majestæt, dronning Elizabeth 2.'s død,« fortalte nyhedsoplæser Huw Edwards.

Kort efter blev skærmen sort, og den britiske nationalmelodi lød henover et portræt af dronningen.

Here is the moment all BBC programmes were suspended to announce the death of HM The Queen pic.twitter.com/U4AK4d6aqJ — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

I et andet tweet kan man desuden høre, hvordan det lød, da BBC afbrød sine radioprogrammer for at annoncere dronningens død.

In case you were wondering, here is how Radio 1 Dance announced the death of The Queen. pic.twitter.com/EsUrGdJI4q — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

Den 96-årige dronning har været syg flere gange det seneste år. Alligevel mødtes hun så sent som i forgårs med den nye britiske premierminister, Liz Truss.

Den artikel er skrevet af Berlingske.