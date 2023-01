Lyt til artiklen

Der er travlhed på de kinesiske krematorier i disse dage, selvom der officielt kun er 37 døde med corona siden 7. december.

Nye satellitbilleder viser, ifølge CNN, at de parkeringspladser, der i januar stod nærmest helt tomme, nu er fyldt med biler, hvilket altså indikerer en øget aktivitet på stedet.

CNN har da også tidligere berettet om, hvordan krematorierne er begyndt at holdet døgnåbent for at følge med i håndteringen af det angiveligt store antal lig.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er bekymret for situationen i Kina.

Satellitbillederne viser aktiviteten omkring et krematorium ved den kinesiske by Tangshan. Det ene er taget i januar 2020, mens det andet stammer her fra januar 2023. Fyldte parkeringspladser indikerer, at der er gang i ligafbrændingen – angiveligt med ofre for corona. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES Vis mere Satellitbillederne viser aktiviteten omkring et krematorium ved den kinesiske by Tangshan. Det ene er taget i januar 2020, mens det andet stammer her fra januar 2023. Fyldte parkeringspladser indikerer, at der er gang i ligafbrændingen – angiveligt med ofre for corona. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

»Vi bliver ved med at spørge kineserne efter hyppigere og mere troværdige data om antallet af hospitalsindlagte og døde,« sagde generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i sidste uge.

Men kineserne holder fortsat kortene helt tæt ind til kroppen.

De indrømmer dog, at mange er ramt af pandemien.

I den centralt beliggende provins Henan har for eksempel ikke færre end 89 procent af befolkningen enten haft corona eller er smittet netop nu.

Og vi taler altså om Kinas tredjestørste provins rent befolkningsmæssigt med knap 100 millioner indbyggere.

»WHO er bekymret for kinesernes liv, og vi har gentaget vigtigheden af vacciner og boostervacciner overfor dem. Det er det eneste, der kan beskytte mod hospitalsindlæggelse, svær sygdom og død,« sagde generaldirektøren.

Kina gik for nylig væk fra den benhårde nedlukning, hvilket i hele verden har skabt frygt for detoneringen af en enorm smittebombe.

Eksperter har estimeret, at op mod en million kinesere kan risikere at dø af corona i 2023.

Flere lande har da også indført krav om test ved indrejse fra Kina.