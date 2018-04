Følg LIVE-streamingen fra Repræsentanternes Hus øverst i artiklen.

Facebooks administrerende direktør og stifter, Mark Zuckerberg, skal afhøres ved en høring i Repræsentanternes Hus i USA, efter at det er blevet afsløret, at data fra 87 millioner er blevet lækket til et britisk konsulentfirma. I går vidnede han ved en høring i Senatet.

Livestream udbudt af C-SPAN.org

