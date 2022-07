Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lange køer, kuffertkaos, forsinkede eller aflyste fly.

Sommerferien, som mange gerne vil holde uden for landets grænser, er for et utal af mennesker blevet til et logistisk mareridt.

Efterspørgslen efter rejser er nemlig tilbage i stor stil, og i hele verden kæmper lufthavne for at følge med presset fra den første normale rejsesommer efter coronapandemien.

Det skriver CNN, som fremhæver Toronto Pearson International Airport i Canada, hvor mere end halvdelen af de planlagte flyvninger mellem 26. maj og 19. juli var forsinkede.

Du kan se top fem over lufthavne i verden med flest forsinkelser i perioden 26. maj til 19. juli. Data er fra flysporingssiden FlightAware.

Toronto Pearson International Airport (Canada): 52,5 procent. Frankfurt Lufthavn (Tyskland): 45,4 procent. Paris Charles de Gaulle Lufthavn (Frankrig): 43,2 procent. Amsterdam Lufthavn Schiphol (Holland): 41,5 procent. London Gatwick Airport (Storbritannien): 41,1 procent.

Toronto Pearson er også på top fem-listen over andelen af aflyste fly. Her får lufthavnen en fjerdeplads på globalt plan med 6,5 procent af sine flyvninger aflyst i samme periode.

Førstepladsen går dog til en kinesisk lufthavn, hvor næsten otte procent af deres fly blev aflyst.

Shenzhen Bao'an International Airport (Kina): 7,9 procent. Newark Liberty International Airport (USA): 7,4 procent. LaGuardia Lufthavn (USA): 7 procent. Toronto Pearson International Airport (Canada): 6,5 procent. Soekarno – Hatta International Airport (Indonesien): 6,2 procent.

London Heathrow, en af ​​verdens travleste lufthavne og 6.-pladsen over lufthavne med forsinkelser, tog for nylig det ekstraordinære skridt at bede flyselskaberne om at stoppe med at sælge billetter til udrejse denne sommer. Det skriver CNN.

Lufthavnen vil begrænse passagertrafikken til kun 100.000 afgange om dagen indtil den 11. september.

Sky News har lavet en analyse af, hvilke flyselskaber der kæmper med aflysninger.

Analysen tager udgangspunkt i antal planlagte afgange, som ikke er blevet aflyst mindst 48 timer før afgang i perioden 1. januar til frem til den 10. juli 2022.

Her er det flyselskabet Ryanair, der indkasserer sig en topplacering med kun 0,3 procent aflysninger ud af alle afgange i år.

I toppen finder man også flyselskaber som Air France, EsayJet og Lufthansa, som kun har aflyst under to procent af alle afgange siden årets begyndelse.