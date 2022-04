At rejse som bekendt er at leve, men livet som global globetrotter er bestemt ikke lige let for os alle.

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilket land du kommer fra, når du vil ud i verden på eventyr.

Det viser en opgørelse fra det britiske firma Henley & Partners, som den amerikanske tv-station CNN bringer.

På listen Henley Passport Index kan du se, hvilke pas, der er de mest »magtfulde« og »rejsevenlige« pas i verden. Eller sagt med andre ord: Hvor mange lande du kan rejse til, uden at søge visum først.

Her ligger Danmark på en fornem fjerdeplads.

Med en dansk udgave af det rødbedefarvede EU-pas kan du nemlig frit rejse til 188 lande i verden ude krav om visum.

I toppen af listen ligger Japan og Singapore, hvor befolkningerne har frit adgang til 192 destinationer.

I bunden ligger lande som Syrien, Irak og Afghanistan.

De meste og mindst rejsevenlige pas De bedste pas at være i besiddelse af i 2022 Japan, Singapore (192 destinationer) Tyskland, Sydkorea (190 destinationer) Finland, Italien, Luxemborg, Spanien (189 destinationer) Østrig, Danmark, Holland, Sverige (188 destinationer) Frankrig, Irland, Portugal, Storbritannien (187 destinationer) De værste pas at være i besiddelse af i 2022 Afghanistan (26 destinationer) Irak (28 destinationer) Syrien (29 destinationer) Pakistan (31 destinationer) Yemen (33 destinationer) Kilde: Henley Passport Index

Med et afghansk pas kan du eksempelvis kun rejse til 26 lande i verden uden at ansøge om visum først.

Naturligt nok har den russiske invasion af Ukraine og den efterfølgende krig haft konsekvenser for både ukrainere og russeres muligheder for at rejse.

Hvor det er blevet lettere at passere landegrænser med et ukrainsk pas, er det blevet sværere med et russisk.

Ukraine ligger nu på en 34.-plads på listen, mens Rusland indtil videre ligger på en 49.-plads. En placering, der forventes at bliver forværret den kommende tid efterhånden som sanktionerne mod landet bliver strammet.