I forbindelse med Mental Health Awareness Week i England bliver der nu flittigt diskuteret på Twitter under hashtagget #ThingsPeopleHaveSaidAboutMyMentalIllness, hvad man aldrig bør sige til en person med en psykisk sygdom.

Mental Health Awareness Week er en årligt tilbagevendende begivenhed, der sætter fokus på psykiske sygdomme. Hvert år har ugen en bestemt sygdom som tema. Det tema er i år stres.

I 2017 fandtes der mindst 250.000 mennesker i Danmark med en depression, mindst 250.000 mennesker med angst og cirka 75.000 mennesker, som led af en spiseforstyrrelse. Dermed tegner disse tre sygdomme sig som nogle af de hyppigste psykiske sygdomme i den danske befolkning.

Hver femte dansker rammes i løbet af livet af en psykisk sygdom, og hver anden danske familie kommer på et tidspunkt i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem ifølge Danske Regioner.

I mange tilfælde er en psykisk sygdom et tabu, som der ikke bliver talt meget om.

Derfor kan det måske hjælpe dig til at forstå, hvad man helst ikke skal sige til en person med en psykisk sygdom, ved at læse nedenstående tweets, der er skrevet af personer med forskellige psykiske sygdomme.

Her er et udpluk af ting, som folk med en psykisk sygdom er blevet fortalt:

About my anxiety: "We all worry sometimes"

When I told a therapist I was having problems with food/eating: "Do you just not know how to cook?" — Mazzing the World (@mariahferia_x) 6. maj 2018

’Omkring min angst: »Vi bekymrer os alle en gang i mellem,« sagde min psykolog til mig. Så fortalte jeg personen, at jeg havde problemer med mad/at spise. Svaret var: »Ved du bare ikke, hvordan man laver mad?« skriver Mazzing the World på Twitter.

Doctor: “You have a victim mentality.“

Friend 1: ”Cheer up!”

Friend 2: “What have you got to worry about?”

Many (no longer) friends *crickets*



Super friends: “Just come over in your pj’s. You don’t have to talk. I’ll cook you dinner.” #ThingsPeopleHaveSaidAboutMyMentalIllness — Karen is Percivalsmum (@percivalsmum) 7. maj 2018

’Læge: Du har en offermentalitet. Min ene ven: Op med humøret! Min anden ven: »Hvad har du at bekymre dig om? Mange (ikke længere) venner: Fårekylling. Super gode venner: Bare kom over til mig nu, du behøver ikke tale om det, jeg vil bare lave mad til dig,’ skriver 'Karen is Percivalsmum', der også er ramt af en psykisk sygdom.

"You're too sensitive"

"You're so picky"

" ::dramatic sigh:: Get over it"

- Family members when I ask them not to do something that's like nails on a chalkboard for me. (I have Sensory Processing Disorder and sounds like gum chewing or nail-picking are literally torture) #spd — Keaton Buster (@KeatonErin) 7. maj 2018

'»Du er for følsom,« fik jeg at vide. »Du er så kræsen,« sagde en anden. Nogle andre laver et dramatisk suk og siger: »Kom nu over det«. Det siger mine familiemedlemmer, når jeg beder dem om ikke at gøre nogle bestemte ting. Det, de siger, er ligesom negle på en tavle for mig. (Jeg har en lidelse med lyde, der gør at lyde som at tygge tyggegummi eller klippe negle er rent totur),’ skriver Keaton Buster på Twitter.

I have anxiety and at its most severe I saw a therapist who said to me “You just worry too much”



Suffice to say, I never saw her again. pic.twitter.com/0McJn2xEWp — Lady A (@AllLadyA) 6. maj 2018

’Jeg har angst, og da det var mest alvorligt, var der en terapeut, der sagde til mig, at jeg bekymrer mig for meget. Hende så jeg aldrig igen,’ skriver Twitterbrugeren Lady A.

“Everyone has a stressful job, I have a stressful job, what makes you think yours should be treated as better than everyone else?” - from a therapist after my suicide attempt.



I asked if he really thought that was helpful, “I’m not here to help you, you need to help yourself” — Joe (@joesgotcrohns) 6. maj 2018

'Min psykolog sagde til mig, da jeg var stresset: »Alle har et stresset job. Jeg har et stresset job, hvad får dig til at tro, at du skal behandles bedre end andre?« Jeg fik det at vide lige efter mit selvmordforsøg. Jeg spurgte, om han virkelig troede, det var nyttigt at få at vide. »Jeg er ikke her for at hjælpe dig, du skal hjælpe dig selv«,’ skriver Joe på Twitter om sin oplevelse hos en psykolog.

Once while explaining to someone about PTSD flashbacks and triggers the reply was it’s not like no one can prove otherwise is it as it’s all in your head. I was speechless. #ThingsPeopleHaveSaidAboutMyMentalIllness — Angela Dixon (@AngrySuperbird) 6. maj 2018

’Engang da jeg forklarede nogle om PTSD-flashbacks, og hvad der udløste det, var svaret, at der er ikke nogen, der kan bevise det, det hele er i dit hoved. Jeg var målløs,’ skriver Angela Dixon.

A non-medical-professional friend of mine said anyone, including me, suffering from depression just needed to exercise more. I was smack dab in the middle of a very incapacitating injury/post-op/recovery phase and wasn't even allowed to go to the bathroom w/o supervision. — Joanie (@JoaniePhotos) 7. maj 2018

’En ikke-medicinsk-proffesionel af mine venner sagde, at alle, inklusiv mig selv, der led af depression, bare skulle træne mere. Jeg var helt nede af en depression i forvejen, og havde ikke engang lov til at gå på toilettet alene,’ skriver Joanie.

Not to me, but my mum was feeling suicidal and went to her doctor saying she was worried she might kill herself.



The doctor GENUINELY told her to “come back in three weeks and see how [she] feels then”.



Luckily, the paramedics took her more seriously & she’s since recovered. — Lady A (@AllLadyA) 6. maj 2018

’Det handler ikke om mig, men min mor der var i fare for at begå selvmord, og hun gik til lægen og fortalte, at hun var bange for at gøre det. Lægen sagde til hende, at hun skulle komme tilbage om tre uger og se, hvordan hun så havde det. Heldigvis tog nogle paramedicinere hende mere seriøst, og hun fik det bedre,’ skriver Lady A i et andet Tweet.

“you should try getting a hobby instead of being sad all the time”

“i don’t get why you’re not better, you’ve been going to therapy for like a year now.”

“so what happened? why are you so depressed?”

i have a hobby. i’m better and i still go to therapy. nothing caused this. — Hannah (@sanfranshitmita) 7. maj 2018

'»Du skal prøve at få en hobby i stedet for at være ked af det hele tiden.« og »Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke får det bedre, du har gået til psykolog i et år nu,« sagde nogle til mig. »Så hvad skete der? Hvorfor er du så deprimeret,« sagde en anden. Jeg har en hobby, jeg har det bedre, og jeg går stadig til psykolog. Det er ikke på grund af ovenstående, at jeg har det bedre,’ skriver Hannah på Twitter.

I was told my OCD isn't real and it's just a coping mechanism for bullying despite telling them my OCD appeared years before the bullying started

And that since I have a boyfriend now, I don't need the therapy for anxiety — Toastie (@Madame_Toaster) 7. maj 2018

’Jeg blev fortalt, at min OCD ikke er rigtig, og at det bare er en mekanisme mod mobning, selv om jeg fortæller, at jeg havde OCD, før jeg blev mobbet. Og siden jeg har en kæreste nu, så behøver jeg ikke at gå til psykolog for angst, fortalte nogle til mig’ skriver Toastie.