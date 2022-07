Lyt til artiklen

»Han er hammerfuld lige nu,« siger betjenten.

Sammen med sin kollega har han stoppet en 66-årig mand kokken 3.30 om natten for at køre for stærkt og at slingre – manden viser sig at være politichef i naboområdet.

Selv siger politichefen, at han var i færd med at spise mad fra en fastfoodrestaurant.

Betjentene foretager en række tests, hvor politichefen blandt andet skal følge en finger med sine øjne, gå på en lige linje og recitere alfabetet.

I videoen ovenfor kan du se, hvordan det går, da politichefen tager sit første skridt på linjen.

Hændelsen udspillede sig for betjente i O'Fallon Police Department i St. Louis i USA.

Politichefen kan slet ikke gå på linjen. Selv sagde han, at han har dårlige ankler.

Politichefens promille, som blev målt under stoppet, var dog mere end to en halv gange så høj som grænseværdien.

Betjentene stoppede politichefen for to måneder siden, men det er først nu, at videoen bliver offentliggjort.

I stedet for at køre ham hjem, ringede de til deres egen politichef, som kort efter var på stedet.

Den anden politichef kørte ham hjem, og fortalte ifølge lokalmediet SLToday, at han ville tage en lang snak med ham på vej hjem.

Den fulde politichef beholder dog sit job, som han har haft siden 2013. Han er ikke blevet sigtet i sagen, og vil angiveligt gå på pension i år.