En nyhedsvært fik sig en noget akavet oplevelse, da hun på live-tv pludselig blev afbrudt af sexlyde.

Klokken 21 hver aften sidder Stephania Jimenez klar til at læse spændende og vigtige nyheder op på den amerikanske tv-station KRIS.

Men pludselig blev hun afbrudt af en sort skærm og en stønnen. Det stod på i få sekunder, før man kunne se synet af en chokeret Stephania Jimenez, der skyndte sig at undskylde for, hvad der var sket.

Det skriver det britiske medie The Mirror.

Nyhedsstationen har bekræftet over for det britiske medie, at det er to medarbejdere fra tv-stationen, der er ansvarlige for det vulgære klip. Den ene er blevet fyret og den anden er suspenderet på baggrund af klippet.

»Vi har erfaret, at tekniske og menneskelige fejl er skyld i hændelsen. Vi har ændret vores redigeringsteknik og procedure for at sikre os, at fejl som denne ikke kan ske igen,« siger nyhedschefen Paul Alexander til The Mirror.

Se det akavede klip nedenfor.