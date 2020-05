Den amerikanske præsident, Donald Trump, vakte mandag aften opsigt, da han valgte at afbryde et pressemøde midt i det hele og forlade podiet.

Kort forinden var han blevet stillet et kritisk spørgsmål.

Det skriver The Guardian og The Telegraph.

Under pressemødet om corona-situationen i landet fik CBS News-korrespondenten Weijia Jiang muligheden for at stille et spørgsmål:

Her ses CNN-korrespondeten Kaitlan Collins (der står op, red.), og CBS News-korrespondenten Weijia Jiang (der sidder ned, red.) under pressemødet. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Her ses CNN-korrespondeten Kaitlan Collins (der står op, red.), og CBS News-korrespondenten Weijia Jiang (der sidder ned, red.) under pressemødet. Foto: KEVIN LAMARQUE

»Du siger, at USA gør det bedre end noget andet land, når det kommer til at teste folk. Hvorfor er det en global konkurrence for dig, når amerikanere hver dag mister livet, og vi ser nye tilfælde hver dag,« spurgte hun.

Til det svarede Trump:

»De mister livet alle steder i verden. Det kan være, det er et spørgsmål, du bør stille Kina. Du skal ikke spørge mig, men spørg Kina. Spørger du dem, kan det være, du får et meget usædvanligt svar.«

Derefter pegede Trump på en anden journalist - en korrespondent fra CNN - der var til stede, for at signalere, at hun nu havde muligheden for at stille et spørgsmål. Men den anden journalist forholdt sig tavs, mens Weijia Jiang - der har rødder i Kina - fortsatte:

Weijia Jiang. Foto: KEVIN LAMARQUE Vis mere Weijia Jiang. Foto: KEVIN LAMARQUE

»Hvorfor siger du det til mig specifikt?,« spurgte hun.

»Jeg siger det ikke til nogen specifikt. Jeg siger det til nogen, der stiller et 'nasty' spørgsmål om det,« svarede Trump, før han igen pegede på en ny journalist.

Da journalisten fra CNN, Kaitlan Collins, derefter tog ordet og sagde, at hun havde to spørgsmål, blev hun afbrudt af Trump - mens Weijia Jiang fortsatte med at forklare, at hun 'ikke havde stillet et nasty spørgsmål'.

I stedet sagde Trump, at det nu var den næste, der kunne stille spørgsmål.

»Men du pegede på mig,« forklarede Kaitlan Collins.

»Det gjorde jeg, men du svarede ikke,« lød det fra Trump, som pegede videre.

»Jeg ville bare lade min kollega blive færdig,« svarede Collins.

Og derefter fik præsidenten tilsyneladende nok. I hvert fald valgte han at afbryde pressemødet med ordene:

»Tak. Tak, fordi I kom,« og derefter forlod han stedet.

Siden har flere kritiseret ham for hans håndtering af situationen. Ifølge CNN-chefkorrespondenten Brian Stelter havde det 'racistiske undertoner':

»Han (Trump, red.) ønskede ikke at høre spørgsmålene fra Kaitlan og Weijia. Det har racistiske undertoner. Det er racistisk at se på en asiatisk-amerikansk korrespondent og sige: 'Spørg Kina',« sagde han ifølge The Guardian efterfølgende i et program på CNN.

Heller ikke det demokratiske kongresmedlem Ted Lieu fra Californien var tilfreds:

»Kære Donald Trump. Personer med asiatisk baggrund i USA er amerikanere. Nogle af os tjente i det amerikanske forsvar. Nogle arbejder i frontlinjerne mod denne pandemi som sundhedsarbejdere. Nogle er journalister som Weijia. Stop med at opdele vores nation,« skriver han på Twitter.