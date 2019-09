Man kunne se med det samme i øjnene på den britiske premierminister Boris Johnson, at der var noget helt galt.

Øjnene var rettet mod den konservative partikammerat Phillip Lee, og efter dagens episode er alt kammeratskab forsvundet.

Som man kan se i videoen øverst i artiklen besluttede Phillip Lee nemlig at rejse sig op midt i Boris Johnsons tale i underhuset og vandre over til rivalerne Liberaldemokraterne.

Først var man i tvivl om betydningen af dette, men da den vandrende politiker kort efter kom med en udtalelse, gav det hele pludselig mening.

»Efter store overvejelser er jeg nået frem til konklusionen, at det ikke længere er muligt at tilfredsstille mine vælgere og landets bedste interesser som et konservativt medlem af parlamentet,« lyder det fra Phillip Lee.

Det er intet mindre end katastrofalt for Boris Johnson, der dermed mister sit flertal i parlamentet.

I forvejen sad han på en tynd tråd med en enkelt stemmes flertal, men det er slut nu.

Beslutningen om at vandre over til Liberaldemokraterne blev mødt med jubel i parlamentet hos den ene halvdel, mens den anden sad tilbage i chok.

Hovedårsagen til at skifte parti for Phillip Lee er fordi, han ikke ønsker at gennemføre brexit, hvis man ikke kan lave en aftale med EU.

Det har Boris Johnson meldt ud, at han er ligeglad med. Så er det bare no deal-brexit.

Premierministeren har afvist at afholde nyvalg den 14. oktober.

Som det står skrevet lige nu, så skal briterne være ude af EU den 31. oktober.