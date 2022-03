Mens bomber falder ned over en række Ukrainske byer, og russiske landtropper rykker nærmere Kyiv, Kharkiv og Odessa, finder der også en krig sted i skyggerne.

Det har fået socialmedie-giganter som Facebook og Twitter til at reagere de seneste dage, efter Rusland gik ind i Ukraine.

Krigen går på at sprede information eller rettere misinformation, som skal være med til at vende stemningen. Og her har Rusland taget et nyt middel i brug.

Det kan det amerikanske medie NBC News beskrive.

For at forstå det, skal vi introducere en ukrainer.

Han hedder Vladimir Bondarenko. Og ifølge NBC News er han blogger fra Kyiv. Han er også tidligere flymekaniker, men måtte opgive sit job, da Ukraines flyproduktion kollapsede. Det har fået Bondarenko ind på en karriere, hvor han for mediet Ukraine Today skriver den ene kritiske blog efter den anden mod den ukrainske regering.

Eller sådan skulle det fremstå.

For Vladimir Bondarenko findes slet ikke.

En udposning på halsen afslører billedet. Vis mere En udposning på halsen afslører billedet.

Det er i hvert fald dommen fra Facebook Instagram og Twitter. De valgte for få dage siden at lukke to sider ned, som har forbindelse til netop Ukraine Today.

En af årsagerne til, at det er blevet fastslået, at Vladimir Bondarenko ikke eksisterer, er det billede, han havde på Ukraine Todays hjemmeside. Det beskriver NBC News-journalisten Ben Collins i en tråd på Twitter.

Bondarenkos billede er nemlig ikke ægte. I stedet er det fabrikeret af kunstig intelligens.

Et par detaljer på billedet afslører det. Hvis man ser på Bondarenkos venstre øre, så kan man se en mærkelig pixelering på den øvre del.

Vladimir Bondarenkos øre afslører, at billedet ikke er ægte. Vis mere Vladimir Bondarenkos øre afslører, at billedet ikke er ægte.

Et andet eksempel finder man på Bondarenkos hals på højre side. Her kan man se en slags udposning, som ikke ser normal ud.

Men Vladimir Bondarenko er ikke alene.

Også hans kollega på Ukraine Today Irina Kerimova skal være en falsk person.

Man har ellers tidligere kunnet læse, at Kerimova underviste privat i guitar, inden hun pludselig blev chefredaktør på Ukraine Today.

Men ser man nærmere på hendes billede, så viser flere ting, at det er kunstigt fabrikeret.

For det første er det usædvanligt, men ikke urealistisk, at hun skulle have valgt to forskellige øreringe. Men samtidig ser det ene øre ud til at være ganske ude af proportioner med det andet. Det samme kan man sige om Kerimovas næsebor.

De to operationer, der står bag fabrikationerne, som skulle være et led i en informationskrig mod Ukraine, er blevet taget ned af Facebook og Twitter.

Irina Kerimovas to øreringe er forskellige. Det er størrelsen på hendes ører også. Vis mere Irina Kerimovas to øreringe er forskellige. Det er størrelsen på hendes ører også.

Og de nåede aldrig rigtigt at komme ud til mange mennesker. Men Ukraine Today skal blandt andet have været med til at fremme den russiske fortælling om, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj var i gang med at opbygge et nynazistisk diktatur i landet.

Det bekræfter Metas chef for sikkerhedspolitik, Nathaniel Gleicher over for NBC News.

»De her aktører forsøger at underminere tiltroen til den ukrainske regering ved at beskrive, at det er en fejlslagen stat, at krigen går meget dårligt for Ukraine og hylde Rusland,« siger han og uddyber:

»De gode nyheder er, at det ikke går så godt for nogen af de to aktører, men vi ser dem forsøge at angribe Ukraine lige nu.«