Der er gang i en stor redningsaktion i den østrigske by Swiss, efter der fredag har været en voldsom lavine.

Ind til videre er meldingen, at fem personer er dræbt ved lavinen.

Ifølge Patrick Ortler, arbejdsleder for beredskabscentret i Tyrol, er det uklart, hvad lavineofrene lavede i området.

Østrigsk politi bekræfter over for det svenske nyhedsbureau TT, at fire af de fem dødsofre er svenskere.

Her er flere redningsfolk, der leder efter overlevende i området nær byen Swiss i Østrig tæt på grænsen til Schweiz. Foto: ZOOM. TIROL Vis mere Her er flere redningsfolk, der leder efter overlevende i området nær byen Swiss i Østrig tæt på grænsen til Schweiz. Foto: ZOOM. TIROL

Det femte offer var en østrigsk guide.

En sjette person, der blev kvæstet i ulykken, er også svensk, oplyser TT.

Ifølge tv-stationen ÖRF lykkedes det den overlevende person at slå alarm via en svensk gruppe på beskedtjenesten WhatsApp.

Samtlige af de fem dødsofre skal have stået på ski uden for de afmærkede pister, da lavinen kom rullende og dræbte dem, skriver TT.

Den sjette person, der overlevede lavinen i Spiss, er blevet fløjet til Schweiz.

Der er tale om en kvinde med bopæl i den østrigske by Innsbruck, oplyste en talsperson for politiet til det tyske nyhedsbureau dpa tidligere fredag.

Lavineulykken er en af de hidtil mest alvorlige i Østrig i denne vintersæson, men ikke den første dødelige ulykke.

I begyndelsen af december blev tre skiløbere dræbt og to kvæstet i en lavine i Salzburg-området.

Fredag var der alene i Tyrol meldinger om 13 laviner.

Der har for nylig været kraftigt snefald i Tyrol, og der var tidligere på dagen to andre ulykker i området.

Det var i skisportsområdet Sölden, hvor der var meldinger om, at fem personer blev ramt af lavinen.

De er alle reddet og bragt på hospitalet, skriver TT.

Beredskabet i Sölden leder efter eventuelle flere personer i lavinen.

Også en tysk kvinde blev fredag fanget under halvanden meter sne i 15 minutter, inden hun blev gravet fri. Hun er forkommen, men i live, oplyser østrigsk redningsmandskab til dpa.