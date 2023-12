Der var lagt op til et gigantisk brag natten til torsdag i Alabama, hvor de fire sekundære frontløbere om at blive republikanernes præsidentkandidat ramlede sammen.

Der var adskillige højdepunkter, men specielt ét højdramatisk øjeblik er blevet bemærket.

Det var et angreb begået af den tidligere guvernør i delstaten New Jersey, Chris Christie, mod den rapkæftede outsider og forretningsmand Vivek Ramaswamy.

Men egentlig var det slet de to herrer, som var i centrum for angrebet.

Men først lige en smule kontekst.

For det første så var der kun fire deltagere ved debatten natten til torsdag. Det skyldes først og fremmest, at frontløberen i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat, Donald Trump, som ved de tre forrige debatter ikke gad bruge sin tid på at møde sine modstandere, som han fortsat er langt foran – omend det bliver en smule tættere netop nu.

Desuden var der siet nogle af de andre præsidentkandidater fra. Flere har stoppet deres kampagne, mens den tidligere guvernør i Arkansas Asa Hutchinson ikke kvalificerede sig.

Det var med andre ord alle de toppræsterende kandidater, som ikke hedder Trump, der var til stede ved den to timer lange debat.

Og her er der én, som har gjort sig ekstra godt bemærket på det seneste.

Sådan så det ud, da de fire præsidentkandidater debatterede natten til torsdag. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud, da de fire præsidentkandidater debatterede natten til torsdag. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix

Det er den tidligere guvernør i South Carolina og FN-ambassadør under Donald Trump Nikki Haley.

For selvom Donald Trump stadig fører stort over hende og de andre kandidater, så sniger Haley sig stille og roligt op ad.

Og her med omkring seks uger til det første primærvalg skydes i gang, når der holdes caucusvalg i Iowa 15. januar, har Haley efterhånden indhentet selveste Florida-guvernøren Ron DeSantis i nogle målinger.

Samtidig har Haley formået at hive en af de absolut største konservative donorer over på sin side i form af Americans for Prosperity, der er støttet af den stenrige multimilliardær Charles Koch.

Og derfor var det måske ikke så overraskende, at Nikki Haley måtte se sig selv blive angrebet igen og igen af DeSantis og specielt Vivek Ramaswamy.

Allerede efter få sekunder gik DeSantis i sulet på den 51-årige Haley.

Og Vivek Ramaswamy gik endnu længere.

På et tidspunkt holdt han et hvidt skilt op med teksten 'Nikki = Corrupt', mens han i salen sagde:

Vivek Ramaswamy med sit hvide skilt med teksten 'Nikki = Korrupt', som var holdt med reference til Nikki Haley. Foto: Brian Snyder/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Vivek Ramaswamy med sit hvide skilt med teksten 'Nikki = Korrupt', som var holdt med reference til Nikki Haley. Foto: Brian Snyder/Reuters/Ritzau Scanpix

»Nikki, jeg har ikke et kvindeproblem, du har et korruptionsproblem. Og det skal folk vide: Nikke er korrupt,« sagde Ramaswamy, til spredte klapsalver og buhråb i salen.

Og så er vi tilbage ved et af nattens helt store, dramatiske højdepunkter leveret af Chris Christie.

Efter endnu et angreb fra Vivek Ramaswamy på den tidligere FN-ambassadør fik Chris Christie nok.

Han gik til angreb.

»Vi er nu 25 minutter inde i den her debat. Og han har fornærmet Nikke Haleys grundlæggende intelligens. Ikke hendes holdninger, hendes intelligens,« indledte Chris Christie et passioneret forsvar.

»Hvis man vil være uenig i politik, så er det fint – og Nikki og jeg er uenig om flere emner – men jeg har kendt hende i 12 år, hvilket er længere end han (Ramaswamy, red.) har stemt ved republikanske primærvalg, og selvom vi er uenige om nogle ting, så er vi ikke uenige om, at det her er en intelligent, uddannet kvinde,« lød det fra Christie i klippet, du kan se øverst i artiklen.

Han afsluttede sit delvise angreb og forsvar.

»Det her er den fjerde debat, hvor du inden for 20 minutter ville blive stemt ind som den mest ubehagelige blærerøv i Amerika. Så hold din mund,« rungede det fra Christie henvendt til Ramaswamy.

Den første indikator på, hvordan det kommer til at gå Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, Ron DeSantis og Chris Christie får vi 15. januar næste år, når Iowas caucusvalg afgøres.

B.T. er til stede i Iowa i dagene op til valget og dækker al dramaet intensivt.