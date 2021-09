»Kan vi få Anna og Sunny til at træde væk.«

Det hele var klar til 'action'. Kameraerne var tændte, værterne sad i stolen, og USAs vicepræsident Kamala Harris var ankommet.

Det tog dog en drejning, da to af værterne fik besked om, at de begge var testet positiv med corona.

Det skriver NBC.

»Kan vi få Anna (Navarro, red.) og Sunny (Hostin, red.) til at træde væk fra sættet et øjeblik,« lød det pludseligt fra en producer i baggrunden.

Lettere forvirret gik de to værter ud af billedet uden anelse om, hvad det drejede sig om.

Tilbage sad de to andre værter Joy Behar og Sara Haines tilbage – også lettere forvirret. Tilsyneladende fik de beskeden via deres øresnegl.

De kunne så forklare en masse undrende seere og publikum, at de to andre værter lige var testet positiv for corona.

Interviewet er det første talkshow-interview fra Kamala Harris, siden hun blev udnævnt som vicepræsident tilbage i november 2020.

Bevidst eller ubevidst gav Harris også en stikpille til de to værter i løbet af showet.

»Folk bliver nødt til at blive vaccineret,« sagde vicepræsidenten, da de omtalte den bizarre episode undervejs.

