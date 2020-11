»Pistol, pistol, pistol!«

19-årige Lanna Garcia råber og peger på en mand med en Trump-kasket på hovedet. Han har trukket et våben under et møde med Biden-tihængere, der demonstrere i Woodinville, Washington.

På videoen øverst i artiklen kan man se manden trække et våben og sigte det mod flere personer, dog kan man ikke høre, hvad han siger.

Episoden fandt sted sted lørdag - tre dage før valgstederne lukkede i USA den 3. november - og det lokale politi efterforsker sagen, skriver Newsweek.

@emrazz Next time a man says women are fragile, show him this video of a man pulling a gun on some teens after a stranger splashed him with dirty water. (This isn’t my vid but I’m in it. Happened in Woodinville WA at an unofficial Trump rally today.) pic.twitter.com/AgMimpOuwW — Friendly Neighborhood Alien (@JustABitAlien) October 25, 2020

Det er Lanna Garcia selv, der har filmet episoden med manden, og videoen er gået viralt på flere forskellige sociale medier.

Hun forklarer, at flere unge Biden-tilhængere havde taget opstilling tæt på en gruppe af Trump-tilhængere. Begge grupper var ude for at demonstrere.

De havde råbt kampråb til hinanden og pludselig var situationen eskaleret.

15 mennesker er involveret i sagen ifølge politiet.