En helikopter på vej med hjælp til ofrene for orkanen Grace i Mexico styrtede onsdag under landingen.

I sidste uge ramte Grace det latinamerikanske land med vindstød på op mod 200 kilometer i timen.

Huse blev jævnet med jorden og veje styrtede sammen.

Mindst otte mennesker har mistet livet på grund af mudderskred og oversvømmelser.

Foto: David Martinez Pelcastre

Onsdag var en mexicansk helikopter fra Søværnet på vej med hjælp til de mange nødstedte i byen Agua Blanca i staten Hidalgo i det centrale Mexico.

Men et eller andet gik helt galt under landingen.

En amatørvideo af episoden viser, hvordan piloten tilsyneladende slet ingen kontrol havde med maskinen under landingen:

Den cirklede omkring i en stor bue og hældte let med snuden nedad, før den til sidst ramte en minibus og smadrede haleroret.

15 mennesker var ombord på helikopteren, blandt dem delstatsminister Eric Cisneros.

Lokale medier og britiske Daily Mail skriver, at han blev lettere skadet under styrtet, og to andre blev også indlagt med overfladiske skader.

Ved lidt af et mirakel slap alle levende fra styrtet.

Årsagen er efter alt at dømme en teknisk fejl på helikopteren.