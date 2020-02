De små grønne prikker, der bevæger sig hurtigt over skærmen, ligner regn.

Det er det bare ikke.

Politiken fortæller nemlig at der, over det amerikanske ø-paradis Key West, blev filmet noget så vanvittigt som et fugletræk, som fyldte en diameter omkring 290 kilometer, hvilket svarer til bredden af Danmark.

Det var specielle vejromstændigheder, der gjorde det muligt at fange fugletrækket på radaren. Det tog de mange fugle flere timer at passere Key West, der ligger i den amerikanske delstat Florida.

Key West radar has had a busy night, but not because of weather! The most impressive display of migratory birds so far this year occurred overnight. This product shows biological targets in green/yellow flying north over the Keys. Showers/rain are depicted in darker blues. pic.twitter.com/V2PJfucxJA — NWS Key West (@NWSKeyWest) February 17, 2020

Videoen af det særlige øjeblik kan du se ovenfor.

I videoen, der er lagt op på Twitter af National Weather Service Key West, står der følgende:

‘Key West radaren havde en travl nat men ikke på grund af vejret. Det mest imponerende syn af trækfugle hidtil i år viste sig over natten. På videoen ses biologiske mål i grønne og gule farver, der flyver nordover. Regn vises i mørkere farver.’

De store fugletræk er i sig selv ikke usædvanlige.

Hvert år flyver millioner af fugle fra Sydamerika og Caribien til det nordlige Amerika i begyndelsen af året for at yngle og finde mad.

Årsagen til fuglenes rejse er endnu ikke slået fast.

Dog er der en forklaring på, hvorfor der i nogle perioder er ekstra mange fugle, der tager turen i øjeblikket.

»Hvis vinden er god, hopper flere fugle måske med på rejsen, selvom de egentlig ikke var klar«, siger Gina Kent, forsker ved Avian Research og Conservation Institut ifølge BBC.