Udenrigsministeriet har besluttet sig for at sælge chefboligen for den danske FN-mission i New York, og det er ikke en helt almindelig lejlighed.

Det fremgår af en salgsopstilling hos den amerikanske ejendomsmægler Bettina Gochman, som Ekstra Bladet har fundet.

Lejligheden, der ligger på 5th Avenue på Manhattan, har udsigt til ikoniske Central Park og består af ti værelser, som fordeler sig over 353 kvadratmeter.

Når man kommer ind i lejligheden giver store vinduer en imponerende udsigt over New Yorks berømte skyline,

Værelserne rummer ifølge salgsopstillingen både bibliotek, en stor terrasse, kamin, fire badeværelser og et professionelt køkken med to køleskabe og to opvaskemaskiner.

Bygningen har også en dørmand og en ansat, der betjener elevatoren.

Prisen er ifølge salgsopstillingen knap 52 millioner danske kroner.

Det er Finans, som har kunnet fortælle, at Udenrigsministeriet har besluttet at sælge den imponerende lejlighed, som blev købt af den danske stat i 1968.

Lejligheden koster aktuelt 4,5 millioner kroner i driftsomkostninger, og salget er iværksat for at effektivisere.

Lejligheden har ti værelser og ligger på en af de mest eksklusive adresser i verden. Foto: StreetEasy Vis mere Lejligheden har ti værelser og ligger på en af de mest eksklusive adresser i verden. Foto: StreetEasy

Det fremgår af et aktstykke fra Udenrigsministeriet til Folketingets Finansudvalg, der er fremsat 19. maj.

Ifølge Udenrigsministeriet er lejligheden de senere år blevet dyrere i drift, og den trænger til istandsættelse for mellem fem og syv millioner kroner.

Ministeriet udtaler til Finans, at salgets nettoprovenu vil gå til den danske statskasse.

Ud over boligen i New York er det også chefboliger i Lissabon og Rom, der skal forsøges sælges frem mod 2024, skriver Finans.

Desuden skal der sælges statsejendomme i Tanzania og Argentina samt chefboligen i Tanzania, da ambassaderne i landene lukker.

