Nej, det er ikke en scene fra en amerikansk politifilm, men derimod en historie fra virkelighedens Oslo.

Det så nemlig yderst dramatisk ud, da to svenske røvere forleden blev anholdt af politiet i den norske hovedstad efter en dramatisk politijagt.

Klædt helt i sort og maskeret med styrthjelme gik de to bevæbnede mænd ind i en guldsmedeforretning i Oslo.

Her truede de to kunder og fire ansatte ind i et tilstødende rum, inden de gik løs på butikkens glasmontre med et koben og stoppede ure og smykker i deres medbragte tasker.

På et tidspunkt affyrede de et skud op i luften, da en person var på vej ind i butikken.

Efter ganske få minutter var de ude af forretningen igen og flygtede på den knallert, som de var kommet på.

Desværre for røveren fik en patruljevogn øje på dem, da de kørte ind i en af byens parker.

Politibilen fortsatte med fuld fart efter de to ind på de smalle grusede stier.

Her måtte flere løbere og cyklister springe for livet, da knallerten kom kørende med politiet i hælene.

Da de kom til en bro, måtte en far med en barnevogn nærmest kaste sig til siden og vælte klapvognen med sit barn.

Det hele endte, da knallerten med de to røvere kørte op på en endnu smallere sti.

Her lykkedes det patruljebilen at køre ind foran de to, så de blev tvunget til at standse.