Er det et tøjdyr? Næ, det er såmænd en vaskeægte og levende koalabjørn, der sidder på bagsædet.

Australske Tim Whitrow spærrede øjnene op, da han forleden fandt en koala i sin bil.

Selv om australierne er vant til et dyreliv, der er noget mere eksotisk og varieret end på vores hjemlige breddegrader, hører det trods alt til sjældenhederne, at koalaerne kommer så tæt på.

Pungdyret er kendt som et af verdens mest kræsne dyr - de spiser kun blade fra eukalyptustræer - og de små nuttede kræ foretrækker at sidde alene i deres træer.

Tim Whitrow var på besøg på en vingård og havde ladet døren til bilen stå åben, så hans hund kunne hoppe ind.

Mens han var væk et øjeblik for at tjekke nogle vinranker, så koalaen sit snit til at liste ind.

Her kravlede den rundt på bagsædet, mens hunden så på, inden den kravlede op på instrumentbrættet.

Temperaturen uden for var 31 grader, og Whitrow mener, at koalaen - lige som hunden - var tiltrukket af bilens klimaanlæg.

'Kom så min ven. Du ødelægger mit instrumentbræt,' forsøgte Tim Whitrow sig, hvilket blot fik dyret til at klamre sig endnu bedre fast i frontpartiet.

'Du gør det her virkelig svært,' lød det fra den desperate bilejer, som dog også havde overskud til at ae koalaen med den ene hånd, og filme med den anden.

Heldigvis for både dyr og bilejer lykkedes det til sidst Whitrow at få den lille fyr lokket ud af døren, hvorefter den straks søgte tilflugt i et træ.

»Sådan. Det er der, du skal være. Tak for alle skaderne på min bil,« lød det lettet fra Tim Whitrow.