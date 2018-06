Amerikanske Marc Daniels har taget internettet med storm efter en danseoptræden på datterens danseskole.

Da Marc Daniels toårige datter Bella forleden skulle optræde på sin balletskole, gik det ikke helt som ventet. Den lille pige fik nemlig sceneskræk i det øjeblik, hun trådte ind på scenen, og det fik Marc Daniels til at tage en noget utraditionel metode i brug for at berolige hende.

For alt imens de andre piger på balletholdet udførte den formentlig strengt koreograferet dans, løb Marc Daniels nemlig ind på scenen med sit andet barn på armen og tog lille Bella i hånden, men han dansede ved siden af hende.

Og det hjalp tilsyneladende på sagen.

Det fik nemlig Bella til at danse med, og hendes sceneskræk blev for en kort stund kureret.

»Bella var meget berørt af det hele og havde brug for en kram fra sin far,« har Marc Daniels udtalt ifølge The Independent, inden han tilføjede, at dansetrinene ikke var helt uvante for ham.

»Jeg øver med dem hjemme, så jeg har prøvet det før.«

Du kan se hele den rørende video herunder: